5 травня у Києві пройде акція «За чисте довкілля»

Київ, 3 травня. УНІАН. У рамках відзначення Дня довкілля 5 травня у столиці відбудеться акція «За чисте довкілля» та суботник з благоустрою територій. До суботника планується залучити колективи підприємств, установ і організацій, а також громадськість, мешканців житлових мікрорайонів, студентську та учнівську молодь.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні з охорони природних ресурсів КМДА.

Головне управління охорони природних ресурсів КМДА закликає киян приєднатися до прибирання дворів, вулиць, місць масового відпочинку, впорядкування територій парків і скверів та висаджування дерев і кущів.

Нижче подано перелік територій, на прибирання яких запрошуються всі небайдужі, та телефони відповідальних осіб на кожному об’єкті.

Голосіївський р-н:

• Голосіївський парк – 095-272-99-97, 257-50-65;

• просп. Акад. Глушкова – 050-102-96-05, 258-62-00;

• схили на вул. Сумській –050-102-96-05, 258-62-00;

• прибережна зона Совських ставків – 098-876-04-08, 258-62-00;

• Одеська площа – 050-146-27-95, 258-62-00;

• парк «Покал» – 096-716-50-32;

• територія біля ст. м. «Виставковий центр» – 050-102-96-05, 258-62-00.

Дарницький р-н:

• парк «Партизанської слави» – 096-290-44-62;

• парк «Позняки» – 097-015-75-82;

• просп. М. Бажана – 097-000-10-75;

• парк Привокзальний – 097-876-23-28;

• вул. Колекторна – 097-000-10-75.

Деснянський р-н:

• парк «Молодіжний» – 0673293109;

• ул. Братиславська – 0674414952;

• парк «Фестивальний», парк «Ніколаєва», вул. Бальзака – 0673293109;

• парк «Борців за свободу та незалежність України» – 0673293109;

• парк «Молодіжний», парк «Кіото», парк «Фестивальний» – 0673293109, 0972271914.

Дніпровський р-н:

• Гідропарк – 067-755-84-74;

• парк «Перемога» –067-719-92-26;

• парк «Аврора» – 099-125-65-33.

Оболонський р-н:

• парк відпочинку «Пуща-Водиця» – 0679302525;

• територія вздовж вул. Прирічної – 0674580174,

• урочище «Наталка» до Московського мосту – 0503810128;

• територія біля оз. «Вербне» – 0977514835;

• бульварна зона на вул. Тимошенка 0679366081;

• вул. Майорова – 0674580173;

• затока «Собаче гирло» (дорога до яхт-клубу) – 067-2658713.

Печерський р-н:

• парк «Хрещатий» – 067-392-79-36;

• парк «Міський сад», бульвар Липський – 097-331-62-07;

• Маріїнський парк – 097-671-71-44;

• парк Вічної Слави, дендропарк – 097-419-24-02;

• парк «Аскольдова могила» – 097-642-18-19;

• Печерський парк – 050-382-54-20;

• Наводницький парк – 067-234-37-51;

• бульвар Лесі Українки – 067-757-99-50;

• бульвар Дружби Народів – 095-273-99-29.

Подільський р-н:

• Кирилівський лісопарк – 093-352-87-92;

• схили Андріївської гірки (від альтанки до фунікулера) – 0933528764.

Святошинський р-н:

• парк Ф. Пушиної – 093-356-32-83;

• парк «Потапова» – 093-356-33-71;

• парк «Совки», вул. Жмеринська – 093-356-33-72;

• парк «Інтернаціональний» – 093-356-33-72.

Солом’янський р-н:

• парк «Ландшафтний» – 067-393-14-50;

• парк «Відрадний» – 067-887-81-27.

Шевченківський р-н:

• парк ім. Пушкіна – 093-7495157;

• парк «Нивки» – 093-321-21-50.

