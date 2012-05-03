У Дніпровському районі День Перемоги святкуватимуть спортивно-масовими заходами

Київ, 3 травня. УНІАН. У Дніпровському районі День Перемоги святкуватимуть спортивно-масовими та фізкультурно-оздоровчими заходами.

Про це УНІАН повідомили у Дніпровській райдержадміністрації.

Відкрита першість Дніпровського району з боксу серед школярів та молоді проходитиме 5 та 6 травня в спортзалі СК "Рубін" (вул. Серафимовича, 11, початок об 11.00).

6 травня о 14.00 у парку культури та відпочинку "Гідропарк" відбудеться відкрита першість Дніпровського району з кросу та плавання серед членів спортивного клубу "Зимового плавання та загартування "Нептун".

Легкоатлетична естафета з мініфутболу (8Х50м) серед збірних команд середніх загальноосвітніх шкіл Дніпровського району розпочнеться 8 травня о 14.00 на стадіоні "Дніпровець" (мікрорайон ДВРЗ, вул. Алма-Атинська, 60).

Товариська зустріч з футболу серед команд ветеранів "Динамо" (Київ) та "Локомотив" (ДВРЗ), присвячена Дню вшанування пам’яті тренерів В.Єрохіна та О.Царенка, відбудеться також 8 травня, о 17.00 на стадіоні "Дніпровець" (вул. Алма-Атинська, 60).

12 травня о 10.00 у спортивному клубі "Ракетка" (пр-т Тичини, 15) розпочнуться змагання на першість Дніпровського району з настільного тенісу серед студентської молоді за місцем проживання.

Фізкультурно-оздоровчий захід "Ушу – для всіх" буде проведений о 12 годині 26 травня в парку культури і відпочинку "Перемога".

27 травня відбудуться відразу три заходи: легкоатлетичний пробіг 5 км та плавання на 400 м серед членів спортивно-оздоровчого клубу "Нептун" (Парк культури та відпочинку "Гідропарк" (біля пляжу для інвалідів), початок о 14.00).

Турнір з настільного тенісу серед підлітків, молоді та ветеранів (спортивний клуб "Ракетка", пр-т Тичини,15, початок об 11.00), відкрита першість Дніпровського району з боксу серед дітей та підлітків спортзала СК «Рубін» (вул. Серафимовича, 11, початок об 11.00).

30 травня о 14.30 у середній загальноосвітній школі № 66 (вул. Каунаська, 2) відбудеться підбиття підсумків та нагородження переможців і призерів Спартакіади школярів за 2011-2012 навчальний рік.