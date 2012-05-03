Вихідними відбудеться 19 сільгоспярмарків

Київ. 3 травня. УНІАН. Цього тижня у Києві відбудеться 19 сільськогосподарських ярмарків.

Як повідомляє Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА, 4 та 5 травня 2012 року у столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки, де буде широко представлена продукція фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей.

Зокрема, у п’ятницю, 4 травня ярмаркуватимуть у: Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; Дніпровському районі на просп. Возз’єднання, 2-4; Подільському районі на просп. Правди, 5-11; Святошинському районі на вул. Зодчих, 62-64; Шевченківському районі на вул. Ризькій, 1, вул. Якіра, 19, вул. Піка, 18, розі вул. Щусєва і Тираспольської.

У суботу, 5 травня традиційні сільськогосподарські ярмарки пройдуть у: Голосіївському районі на вул. Голосіївській, 10-14; Дарницькому районі на просп. П. Григоренка, 32-Д;

- Деснянському районі на розі вул. Лисківській (у межах вулиць Радунської та Милославської); Дніпровському районі на вул. А. Малишка, 5-15; Оболонському районі на просп. Оболонському, 23-43; Печерському районі на вул. Червоноармійській, 121; Святошинському районі на вул. Тулузи (навпроти парку «Інтернаціональний»); Шевченківському районі на вул. В.Василевської, 1-17.

На ярмарках споживачам запропонують різноманітні продукти харчування майже з усіх регіонів України. Нагадаємо, продукція на ярмарках реалізується за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.