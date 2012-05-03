Попов привітав ветеранів у міському шпиталі

Київ. 3 травня. УНІАН. Очільник Київської міської державної адміністрації Олександр Попов привітав з нагоди 67-річчя Перемоги ветеранів у Київському міському шпиталі інвалідів Великої Вітчизняної війни, що у Пущі-Водиці.

Про це повідомляє прес-служба столичної міськдержадміністрації.

«Кожного разу їду до вас, як до батьків, і це дійсно дуже приємна місія, бо ви не тільки відстояли незалежність нашої країни, ви здійснили неймовірний подвиг, відбудувавши Київ у надшвидкі терміни після війни. І ми ще й досі рівняємося на ваші досягнення, захоплюємося вашою мужністю», – сказав О.Попов, вітаючи ветеранів.

Голова КМДА наголосив, що турбота про ветеранів – одне із основних зобов’язань влади. Так до Дня Перемоги майже 92 тисячі київських захисників вітчизни отримають матеріальну допомогу на суму понад 31,6 млн. гривень. 31 ветеранська громадська організація цього року отримає з бюджету міста фінансову підтримку на суму 2 млн. 400 тис. грн. Крім того, на харчування у міському шпиталі ветеранів війни виділяється 35 грн на добу, а на лікування – 40 грн. -це найбільші видатки в Україні, зазначив керівник КМДА.

«Наші традиційні зустрічі проходять у Київському міському шпиталі інвалідів Великої Вітчизняної війни декілька разів на рік. Саме тут для ветеранів є всі найсучасніші медикаменти як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва, найкраще медичне обладнання. А головне, що тут склалися дійсно дуже теплі стосунки між пацієнтами та медичним персоналом. Адже чуйне серце, щира увага і піклування іноді допомагають краще, аніж будь-які ліки», – наголосив О.Попов.

Ветерани отримали подарунки та традиційні фронтові сто грамів, а також подивилися святковий концерт.