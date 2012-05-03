У Сирецькому парку скоро запрацює Київська дитяча залізниця

Київ. 3 травня. УНІАН. За кілька днів у Сирецькому парку розпочне свою роботу Київська дитяча залізниця, повідомляє офіційний сайт Київської влади.

28 квітня, у рамках акції «Зробимо Україну чистою!», небайдужі до стану території Парку та готові прибрати її власними силами, зібралися, щоб здійснити благоустрій цього місця відпочинку. Так, допомогти прибрати парк прийшли майже двісті киян – від зовсім маленьких до «старожилів» мікрорайону. Активно долучилися до справи і учні 4-х сусідніх шкіл та Київського індустріального коледжу.

В результаті було позбирано сміття, пофарбовано лави, висаджені дерева та кущі тощо.

Усі учасники отримали безкоштовні квитки на проїзд Київською дитячою залізницею.

Як зазначається в повідомленні міської влади, захід був організуваний ОСН «Комітет мікрорайону «Сирець-1» та учасниками міжнародного соціального проекту «Let`s Do It!», що є свідченням потенціалу органів самоорганізації населення в залученні до благоустрою столиці громадськості.