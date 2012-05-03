Київавтодор попередив про обмеження руху на просп. Бажана

Київ. 3 травня. УНІАН. Комунальна корпорація «Київавтодор» попередила про заплановані обмеження руху на просп. Бажана у зв’язку з проведенням робіт з капітальної реконструкції вулиці.

Згідно з повідомленням команії, 4 та 5 травня з 8.00 до 22.00 буде повністю обмежено рух автотранспорту у напрямку Харківської площі на ділянці від Південного мостового переходу до Дніпровської набережної; 6 та 7 травня з 8.00 до 22.00 повністю обмежується рух автотранспорту у напрямку Харківської площі на ділянці від Дніпровської набережної до просп. П. Григоренка; 8 травня з 8.00 до 22.00 планується повне обмеження руху автотранспорту у напрямку Харківської площі на ділянці від просп. П. Григоренка до вул.

Ревуцького.

Крім того, з 4 до 8 травня передбачене часткове обмеження руху транспорту на вул. М. Горького: на ділянці від вул. Федорова до Либідської площі.

КК «Київавтодор» звертається до водіїв з проханням враховувати цю інформацію при виборі маршрутів руху, аби уникнути незручностей у дорозі.