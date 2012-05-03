Майже 57% киян щодня по 4,5 години слухають радіо

Київ. 3 травня. УНІАН. Щодня майже 57% киян (близько 1,25 млн) вмикають і слухають у середньому по 4,5 години на добу радіо.

Про це повідомили УНІАН у Радіокомітеті з посиланням на дослідження радіоаудиторії Києва, проведені в січні-березні 2012 року компанією GFK Ukraine.

Ці дані включають прослуховування радіо вдома, на роботі, в автомобілі, в громадському транспорті та інших місцях, де можна почути радіо. У вихідні кияни переважно слухають радіо вдома, в будні дні, однаковою мірою, - вдома і на роботі.

Якісний показник дослідження забезпечив метод DAR CATI (Day-after recall Computer-assisted telephone interviewing), який дав змогу автоматизувати процес збирання даних, що неможливо в традиційному дослідженні способом F2F (face to face).

Як зазначив керівник Центру маркетингових досліджень Незалежної асоціації телерадіомовців Віталій Гордузенко, нові дані, зібрані методом DAR CATI, мають істотні статистично значущі відмінності, які «дають змогу побачити чіткий портрет радіослухача з яскраво вираженими характеристиками». Це, на його думку, дасть можливість, зокрема, рекламодавцям ефективніше використовувати ресурси при плануванні рекламної кампанії на радіо.

Цього року, в рамках подальших радіохвиль досліджень, компанія GFK Ukraine планує опитати 47 280 респондентів віком 12-65 років з 90 міст України.

Довідка УНІАН. Радіокомітет - міжгалузеве об`єднання, до якого входять два найбільші радіохолдинги України, - група ТАВР, Український Медіа Холдинг, три мережеві рекламні агентства (Publicis Groupe, ADV Group, Group M) і, як управляючий партнер, - Незалежна Асоціація телерадіомовців.

GFK Ukraine – українська дослідна компанія, входить до міжнародної дослідної мережі GFK Group, п`ятої за розмірами мережі з маркетингових досліджень у більш як 100 країнах. У компаніях GFK Group працюють понад 10 тисяч людей. У 2010 році обсяг продажів GFK Group становив 1,29 млрд євро.