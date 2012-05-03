5 травня у центрі Києва відбудуться святкові заходи

Київ. 3 травня. УНІАН. У суботу, 5 травня, у Києві на Хрещатику та Майдані Незалежності відбудуться святкові заходи, присвячені Дню матері, Дню захисту прав дітей та Міжнародному дню сім’ї.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за інформацією Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту, о 12.00 розпочнеться IV міський карнавал дитячої творчості.

Хрещатиком пройдуть дитячі творчі колективи районів міста та учасники фестивалю «Світ талантів – Цвіт нації».

О 13.30 на Майдані Незалежності відбудеться концертна програма, у якій візьмуть участь кращі дитячі колективи Києва, а також Анастасія Приходько, Віталій Козловський, гурти «Друга ріка», «Пара нормальних», учасники талант-шоу «Х-фактор» і «Голос країни».

Крім того, організатори запрошують усіх охочих на виставку аматорських дитячих робіт і родин-учасниць всеукраїнського фестивалю «Родинні скарби України» до «Містечка майстрів» на Майдані Незалежності.

Для найменших киян працюватимуть розважально-ігрові майданчики.

Також у рамках проекту «Свято футболу дає надію» відбудуться змагання з міні-футболу між командами дітей-сиріт на кубок «Україна – без сиріт». Організатором заходу виступило Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту за підтримки Київської міської державної адміністрації.