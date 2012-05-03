У Деснянському районі відзначили кращих державних службовців

Київ, 3 травня. УНІАН. У Деснянській райдержадміністрації та її структурних підрозділах за результатами І туру Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" визначили кращих спеціалістів.

Про це УНІАН повідомили в Деснянській райдержадміністрації.

У номінації "Кращий спеціаліст" переможцем стала головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства Наталія Васильченко, у номінації "Кращий керівник" - начальник відділу соціальної роботи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Наталія Школа. Саме вони представлятимуть Деснянський район у II міському етапі конкурсу.

Іншими лауреатами у номінації "Кращий спеціаліст" стали головний спеціаліст архівного відділу Олена Козловська (2 місце), головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців Людмила Візір (3 місце), а у номінації "Кращий керівник" – начальник відділу капітального будівництва Наталія Ткач (2 місце), заступник начальника бюджетного відділу фінансового управління Людмила Василиненко (3 місце).

Як повідомляв УНІАН, Щорічний Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець" був започаткований у 2008 році. Метою його проведення є зростання професіоналізму, відкритості, підвищення авторитету досвіду роботи кращих державних службовців.

