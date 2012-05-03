Завтра розпочнеться ремонт ескалатора на станції "Берестейська"

Київ. 3 травня. УНІАН. 4 травня 2012 року розпочнеться капітальний ремонт ескалатора № 1 станції "Берестейська" Святошинсько-Броварської лінії, що триватиме до 5 червня п.р.

Про це повідомляє прес-служба КП “Київський метпрополітен”.

Як повідомлялось, до 29 травня п.р. триватиме капітальний ремонт ескалатора № 1 верхнього нахилу станції "Печерська" Сирецько-Печерської лінії.

За даними підприємства, протягом поточного року виконано ремонти шести ескалаторів: на станції "Дружби народів" — ескалатор № 2; на станції "Печерська" — ескалатори № 2 і № 3 верхнього нахилу; на станції "Палац спорту"-І — ескалатор № 1 і № 3 та на станції "Хрещатик"-І – ескалатор № 2.