Збитки метрополітену за І квартал становлять 90 млн грн.

Київ. 3 травня. УНІАН. Фінансовим результатом господарської діяльності комунального підприємства "Київський метрополітен" за І квартал 2012 рік став збиток у сумі 90,4 млн грн.

Такі дані наведені у звіті щодо фінансово-економічних показників господарської діяльності КП "Київський метрополітен" за січень-березень поточного року, опублікованому на сайті підприємства.

Так, доходи Київського метрополітену за І квартал 2012 року становили 240,8 млн грн.

У вказаній сумі надходжень 179,3 млн грн – це кошти від перевезень пасажирів; 38,8 млн грн - отримані бюджетні асигнування за пільговий проїзд з державного бюджету; 9,5 млн грн - отримані бюджетні асигнування за пільговий проїзд з міського бюджету (недоотримано за надані послуги – 24,9 млн грн).

Крім того, враховані надходження від надання площ в оренду (згідно з рішенням Київської міської ради від 29.12.2011 № 1100/7336 "Про бюджет міста Києва на 2012 рік", 50% надходжень підлягає обов`язковому перерахуванню до бюджету міста Києва) - було отримано 4,5 млн грн; від надання площ для розміщення реклами - 2,0 млн грн; та інші надходження (від надання послуг стороннім організаціям, об’єктів соціальної сфери, реалізації вторресурсів тощо) - 6,7 млн грн.

Витрати Київського метрополітену за І квартал 2012 року становили 331,2 млн грн, з них: на оплату праці - 123,1 млн грн; відрахування до державних та соціальних фондів - 45,5 млн грн; придбання матеріалів, сировини, комплектуючих для ремонту вагонів, колій, ескалаторів, кабельного господарства тощо - 27,2 млн грн; електроенергія - 22,7 млн грн; тепло-, водопостачання, пальне, газ - 15,7 млн грн; амортизація (без урахування нарахованої на безоплатно отримані активи) - 41,1 млн грн; інші операційні витрати (обов’язкове аварійно-рятувальне обслуговування, банківські послуги, вивіз сміття, зв`язок, охорона праці, податки тощо) - 7,3 млн грн. Обов’язковий платіж у розмірі 50% суми надходжень від оренди склав у загальній сумі витрат 2,2 млн грн; фінансові та інші витрати (обслуговування кредитів, залучених на придбання вагонів, будівництво метрополітену за рахунок бюджетних коштів – 38,6 млн грн, поповнення обігових коштів – 3,9 млн грн, інші витрати – 3,9 млн грн) - 46,4 млн грн.

За даними підприємства, протягом І кварталу цього року метрополітеном столиці перевезено 127,9 млн пасажирів. З них: 95,8 млн пасажирів - платні перевезення (в т.ч., 9,0 млн студентів за пільговими квитками), 32,1 млн пасажирів - пільгові перевезення (40 категорій громадян за пільгами на безкоштовний проїзд згідно з законами України та рішеннями Київради).