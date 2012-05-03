Київ. 3 травня. УНІАН. Голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов привітав школярів зі святом Останнього дзвоника, яке відбулося сьогодні в усіх школах столиці.

Як інформує прес-служба КМДА, очільник міськдержадміністрації взяв участь у святі Останнього дзвоника в середній школі №78 Печерського району столиці.

«На вас, нове покоління, Київ покладає великі надії і сподівання. Столична адміністрація завжди готова підтримати ваші прогресивні задуми і плани. Упевнений, що спільними зусиллями ви, наша талановита молодь, випускники 11-х класів, та ми, міська влада, модернізуємо столичну освіту і плекатимемо нові покоління свідомих і талановитих громадян”, - наголосив О.Попов.

Він закликав хлопців та дівчат ніколи не зупинятися на досягнутому, удосконалювати себе, та побажав якомога частіше відчувати “окриляючу силу успіху, радість перемог».

Також голова КМДА побажав назавжди зберегти шкільну дружбу.

В КМДА нагадують, що 12 травня 16 тис.365 випускників отримають атестат про повну

загальну середню освіту. Державна підсумкова атестація випускників 11-х класів триватиме з 4 до 11 травня з української мови, профільного предмету та предмету за вибором учня.

Учні 9-х класів завершать навчання 11 травня. Документи про загальну середню освіту їм вручатимуть 1 червня. Учні інших класів навчатимуться до 25 травня 2012 року.

Загалом сесія ЗНО розпочнеться з 15 травня і триватиме до 7 червня.