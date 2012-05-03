У Дарниці з'явилася Алея партизанської співдружності

Київ, 3 травня. УНІАН. Дарницька організація ветеранів України за підтримки районної державної адміністрації заклали Алею партизанської співдружності у парку культури та відпочинку "Партизанська Слава".

Як повідомили УНІАН в Дарницькій райдержадміністрації, на алеї було висаджено молоді дерева червоного дубу, який символізує партизанський супротив та Велику Перемогу радянського народу над фашистськими окупантами.

У висадженні алеї брали участь голова Дарницької РДА Сергій Вітковський, голова Організації ветеранів України Анатолій Пилипенко, представники Організації ветеранів України, представник партизанського руху Сумської області, шкільна молодь.