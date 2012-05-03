5 травня пройде акція «За чисте довкілля»

Київ. 3 травня. УНІАН. У рамках відзначення Дня довкілля 5 травня у столиці відбудеться акція «За чисте довкілля» та суботник з благоустрою територій.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, до суботника планується залучити колективи підприємств, установ і організацій, а також громадськість, мешканців житлових мікрорайонів, студентську та учнівську молодь.

Влада затвердила перелік територій, на прибирання яких запрошуються всі небайдужі кияни, та надає телефони відповідальних осіб на кожному об’єкті.

Так, у Голосіївському р-ні благоустрій проведуть: у Голосіївському парку (095-272-99-97, 257-50-65); на просп. Акад. Глушкова (050-102-96-05, 258-62-00); на схилах на вул. Сумській (050-102-96-05, 258-62-00); у прибережній зоні Совських ставків (098-876-04-08, 258-62-00); Одеській площі (050-146-27-95, 258-62-00); у парку «Покал» (096-716-50-32);

територію біля ст. м. «Виставковий центр» (050-102-96-05, 258-62-00).

У Дарницькому р-ні: у парку «Партизанської слави» (096-290-44-62); у парку «Позняки» (097-015-75-82); на просп. М. Бажана (097-000-10-75); у парку Привокзальний – 097-876-23-28; на вул. Колекторній (097-000-10-75).

У Деснянському р-ні: у парку «Молодіжний» (067-329-31-09); на вул. Братиславській (067-441-49-52); у парку «Фестивальний», парку «Ніколаєва», на вул. Бальзака (067-329-31-09); у парку «Борців за свободу та незалежність України» (067-329-31-09); у парку «Молодіжний», парку «Кіото», парку «Фестивальний» (067-329-31-09, 097-227-19-14).

У Дніпровському р-ні: у Гідропарку (067-755-84-74); парку «Перемога» (067-719-92-26);

парку «Аврора» (099-125-65-33).

В Оболонському р-ні наводитимуть благоустрій: у парку відпочинку «Пуща-Водиця» (067-930-25-25); на території вздовж вул. Прирічної (067-458-01-74), урочищі «Наталка» до Московського мосту (050-381-01-28); на території біля оз. «Вербне» (097-751-48-35);

на бульварній зоні на вул. Тимошенка (067-936-60-81); вул. Майорова (067-458-01-73); у

затоці «Собаче гирло» по дорозі до яхт-клубу (067-2658713).

У Печерському р-ні: у парку «Хрещатий» (067-392-79-36); у парку «Міський сад», на бульварі Липський (097-331-62-07); у Маріїнському парку (097-671-71-44); у парку Вічної Слави, дендропарку (097-419-24-02); у парку «Аскольдова могила» (097-642-18-19); Печерському парку (050-382-54-20); Наводницькому парку (067-234-37-51); на бульварі Лесі Українки (067-757-99-50); бульварі Дружби Народів (095-273-99-29).

У Подільському р-ні благоустрій наводжитимуть: у Кирилівському лісопарку (093-352-87-92); схилах Андріївської гірки від альтанки до фунікулера (093-352-87-64).

У Святошинському р-ні: у парку Ф. Пушиної (093-356-32-83); у парку «Потапова» (093-356-33-71); у парку «Совки», вул. Жмеринській (093-356-33-72); парку «Інтернаціональний» (093-356-33-72).

У Солом’янському р-ні: у парк «Ландшафтний» (067-393-14-50); парку «Відрадний» (067-887-81-27).

У Шевченківському р-ні: у парку ім. Пушкіна (093-7495157); у парку «Нивки» (093-321-21-50).

Головне управління та охорони природних ресурсів КМДА закликає киян приєднатися до прибирання дворів, вулиць, місць масового відпочинку, впорядкування територій парків і скверів та висаджування дерев і кущів.