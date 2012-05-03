У Києві через пожежу призупинявся рух швидкісного трамваю

Київ. 3 травня, УНІАН. Вранці 3 травня у Святошинському районі Києва рух швидкісного трамваю тимчасово призупинили через загоряння контактної мережі на зупинці "Вулиця Сім`ї Сосніних".

Пожежники ліквідували задимлення проводки на одному зі стовпів, де кріпиться трамвайна контактна мережа, близько 08.45 за допомогою вогнегасників, передає ТСН.

На місці події також працювали ремонтні служби.

Керівник прес-служби ГУ МНС у Києві Андрій Онищенко повідомив, що коротке замкнення в контактній мережі швидкісного трамвая сталося без подальшого горіння.

Близько 09.00 рух трамваїв було відновлено.