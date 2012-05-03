День здоров’я у Києві проводитиметься в рамках профілактично-просвітницького проекту «Майстерня здоров’я». Мета заходу – раннє виявлення захворювань, покращення обізнаності населення щодо зміцнення та збереження здоров’я. Акція проходитиме щосуботи з 21 квітня до 23 червня з 9 до 12 години в закладах охорони здоров’я усіх десяти районів міста, відповідно до графіка, затвердженого Головним управлінням охорони здоров’я.

У Деснянському районі День здоров’я пройде 5 травня. В цей день з 9.00 до 12.00 у Центральній районній поліклініці (вул.Закревського, 81/1, тел.: 530-86-36) та Центральній районній дитячій поліклініці (бул. Вигурівський, 4, тел.: 535-46-99 ) можна буде виміряти артеріальний тиск, зробити ЕКГ та УЗ дослідження, флюорографію та лабораторні дослідження, а також отримати консультації спеціалістів.

Основними завданнями заходу є широке інформування населення щодо можливостей профілактики та факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань, артеріальної гіпертензії, цукрового діабету та інших захворювань, шляхів оздоровлення організму та формування здорового способу життя.