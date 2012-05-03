Спека в Києві побила попередні температурні рекорди

Київ. 3 травня. УНІАН. У Києві в останні дні квітня та перший день травня встановилася надзвичайно спекотна погода і були досягнуті рекордні показники температури повітря.

Про це повідомляється на сайті Центральної геофізичної обсерваторії.

Так фахівці стверджують, що термометр за всі роки спостережень не фіксував таких високих температур. 29 квітня температурний максимум досяг +29.4°С, що на 2.2°С перевищило найвищу температуру, яка до цього спостерігалася у Києві у цей же день (2009 року). Наступний день - 30 квітня був ще жаркішим - о 15.55 стовпчик термометра піднявся до позначки +30.2°С, що на 3.3°С перевищило досягнення цього дня 1949 року.

Як зазначають в Обсерваторії, травень продовжує рекордні досягнення квітня. Так, 1 травня о 14 годині максимум, який спостерігався 2003 року (+28.5°С), був перевищений, на 1.0°С, а оскільки температура продовжувала підніматися (в попередні дні найвищі температури спостерігалися між 15 та 17 годинами) очікувалось, що температурний стовпчик ближче до вечора перетне позначку +30°С.