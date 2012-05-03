На Троєщині відбудеться загальнорайонний Бал випускників

4 травня з 18.00 на майданчику перед кінотеатром "Флоренція" (пр-т Маяковського, 31), проходитиме загальнорайонний Бал випускників – 2012.

За традицією, започаткованою головою Деснянської райдержадміністрації Віктором Жеребнюком, для 6 тисяч випускників загальноосвітніх закладів району пройде Бал випускників 2012 року. Окрім нагородження кращих учнів на всіх чекає концерт за участю зірок української естради та цікавий сюрприз-подарунок – смачний торт довжиною у 15 м та вагою понад 1 тонну.