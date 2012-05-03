У Голосієво реконструюватимуть бої травня 1945 року

Київ, 3 травня. УНІАН. Молодіжна громадська організація "Київський клуб "Червона зірка" готується до проведення восьмого міжнародного військово-історичного фестивалю "Велика Перемога. Травень 45-го".

Як повідомили УНІАН в Голосіївській райдержадміністрації, фестиваль відбудеться 13 травня на території, прилеглій до мототраси "Пирогів" (вул. Червонопрапорна, 188).

На мототрековому стадіоні "Пирогів" відбудеться масштабне батально-історичне дійство – реконструкція останніх боїв у травні 1945 року – "Пліч о пліч". Участь приймають декілька сотень учасників військово-історичних клубів України, Росії, Білорусі, Чехії, Словаччини, Болгарії, Ізраїлю, Данії, Польщі, Естонії та Литви із залученням авіації та понад 40 одиниць військової техніки.