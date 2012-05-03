У Києві підліток стрибнув з "Мосту закоханих"

Київ. 3 травня. УНІАН. У суботу ввечері на Парковому мосту в Києві, відомому як «Міст закоханих», 17-річний хлопець вирішив покінчити життя самогубством, стрибнувши з висоти. Спочатку юнак порізав собі вени на руках, а потім стрибнув вниз, пише газета «Сегодня».

Проте в польоті хлопець випадково зачепився ногою за металеву опору моста і повис.

На місце події негайно прибув черговий взвод рятувальників Київської служби порятунку. Використовуючи альпіністську екіпіровку, рятувальники спустилися до потерпілого, який перебуває в стані шоку, і за допомогою спеціального спорядження спустили його на землю, де йому була надана необхідна медична допомога.

Завдяки швидкому реагуванню рятувальників підліток був врятований. Стан його здоров`я не викликає побоювань у медиків.