Військово-історичний фестиваль “Велика Перемога. Травень 45-го”
09:41, 03 травня 2012Київ
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13 травня молодіжна громадська організація “Київський клуб “Червона зірка” на території, прилеглій до мототраси “Пирогів” (вул. Червонопрапорна, 188), проведе восьмий міжнародний військово-історичний фестиваль “Велика Перемога. Травень 45-го”.
На мототрековому стадіоні “Пирогів” відбудеться масштабне батально-історичне дійство – реконструкція останніх боїв у травні 1945 року – “Пліч о пліч”. Участь приймають декілька сот учасників військово-історичних клубів України, Росії, Білорусі, Чехії, Словаччини, Болгарії, Ізраїлю, Данії, Польщі, Естонії та Литви із залученням авіації та понад 40 одиниць військової техніки.
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