Міліція розшукує двох людей, які влаштували стрілянину у кафе

Київ. 3 травня. УНІАН. Столична міліція розшукує двох людей, які напередодні влаштували стрілянину у кафе, інформує 5-й Канал.

Конфлікт виник між директором СТО та його підлеглими. Вдень вони посперечалися, і щоби вирішити конфлікт домовились зустрітись ввечері у барі.

Під час з`ясування стосунків почалася перестрілка. Директор СТО та двоє його знайомих зазнали вогнепальних пораненнь. Двоє з них померли на місці, третьому вдалось відбігти від кафе та нападники його наздогнали.

Мешканці сусідних будинків повідомили, що на час приїзду швидкої молодий чоловік ще був живий. У міліції це підтверджують та додають, щовід завданих поранень чоловік помер у лікарні, також повідомляє 5-й канал. Особи зловмисників вже встановили.