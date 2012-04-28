Останній дзвоник для випускників шкіл пролунає 3 травня

Київ. 28 квітня. УНІАН. У навчальних закладах столиці свято «Останнього дзвоника» відбудеться 3 травня.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на Головне управління освіти і науки, 12 травня 16 тис. 365 випускників отримають атестат про повну загальну середню освіту. Державна підсумкова атестація випускників 11-х класів триватиме з 4 до 11 травня.

В повідомленні нагадується, що державна підсумкова атестація випускників 11-х класів триватиме з 4 до 11 травня з таких предметів: українська мова, профільний предмет, предмет за вибором учня.

Учні 9-х класів завершать навчання 11 травня. Документи про загальну середню освіту їм вручатимуть 1 червня. Учні інших класів навчатимуться до 25 травня 2012 року.

Загалом сесія ЗНО розпочнеться з 15 травня і триватиме до 7 червня.