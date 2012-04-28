У парку ім. Т.Шевченка пройшла традиційна зарядка "Ранок чемпіонів"

Київ, 28 квітня. УНІАН. У парку ім. Т.Шевченка сьогодні відбулася традиційна суботня спортивно-оздоровча зарядка "Ранок чемпіонів".

Як повідомили УНІАН в Шевченківській райдержадміністрації, для учасників зарядки та гостей дійства були проведені безкоштовні майстер-класи, показові виступи представників танцювальних шкіл. Зарядка має довільний характер, з чітко визначеним порядком зміни майстрів з танцю.

Як повідомляв УНІАН, організаторами зарядки виступили відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Шевченківської РДА, МГО "Рух плеймейкерів України". До проведення зарядки долучилися різноманітні танцювальні школи Києва: "Step-Up", "Блейз", "Elektro Nation School", "PINATRI" тощо.

Зарядки з майстрами танцю різних стилів та напрямів (електроденс, хіп-хоп, брейк, електрик-бугі) проводяться на території парку ім. Т. Шевченка щосуботи з квітня до листопада.

