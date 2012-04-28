9 травня у центрі Києва відбудуться урочистості та концерт

Київ. 28 квітня. УНІАН. У День Перемоги на Майдані Незалежності у Києві пройдуть урочистості, продовженням яких стане концертна програма «Фронтові сторінки сімейного альбому».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, програма цьогорічного святкування у столиці Дня Перемоги об’єднала у собі як традиційні, так і нові за форматом заходи.

Так, 9 травня розпочнеться з Ритуалу пам’яті – покладання квітів до могили Невідомого солдата у парку Вічної слави.

О 10.00 на Майдані Незалежності відбудуться урочистості з нагоди святкування перемоги у Великій Вітчизняній війні. Ветеранів вітатимуть Почесна варта Збройних сил України, Заслужений академічний оркестр пісні та танцю ЗСУ, народні артисти України Наталія Бучинська, Олександр Пономарьов, солісти ансамблю ЗСУ Тіна Кароль, Злата Огнєвіч, а також лідер гурту «ВВ» Олег Скрипка. У їхньому виконанні прозвучать пісні воєнних часів.

Крім того, вперше у національному комплексі «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» відбудеться великий мітинг-концерт «Ту славну весну не забути повік». Захід розпочнеться о 12.00 церемонією запалення Вогню слави та покладання гірлянди військової слави.

Також відбудеться військово-історичний парад «Незабутнє». Територією музею проїде відома історична техніка та піші колони у військовій формі часів війни, а також на відвідувачів чекатиме концерт «Пісні перемоги».

З 16.00 на Майдані Незалежності розпочнеться святковий марафон, у якому візьмуть участь оркестри Збройних сил України і творчі колективи Міністерства внутрішніх справ, популярні артисти (гурт «ВВ», «Мед Хедс», «Время и Стекло», Потап і Настя, Тіна Кароль, Злата Огнєвіч, Еріка).

Крім того, сучасні українські виконавці співатимуть відомі улюблені пісні воєнних часів, а також пісні на військову тематику у супроводі Заслуженого академічного оркестру пісні та танцю ЗСУ.

Завершиться святкове дійство о 21.45 феєрверком «Салют Перемоги».