Відкрито Другу міську виставку тюльпанів

Київ. 28 квітня. УНІАН. Протягом двох тижнів, починаючи з 28 травня, кияни та гості столиці милуватимуться виставкою тюльпанів на Співочому полі.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, у цьому році висаджено близько 300 тисяч цибулин тюльпанів. Загальна площа під експозиції складає 3 тис. 200 м. кв. Квіткові композиції переплетені українськими мотивами Петриківських розписів. Над створенням композицій працювало понад 100 фахівців з десяти районів, а також ландшафтні дизайнери. Спеціалісти обирали найкращі цибулини тюльпанів голландської селекції. Всього використано 22 сорти.

Участь в урочистому відкритті виставки взяв перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак, який відзначив вже традиційний характер весняної виставки тюльпанів у столиці. Він подякував представникам столичних зелених господарств, які перетворили схили ландшафтного парку у яскравий різнобарвний килим із квітів.

Кожен сорт тюльпанів цвіте у середньому від двох тижнів до місяця. Для того, щоб продовжити період цвітіння тюльпанів на виставці у композиції використано сорти ранньоквітучих, середньоквітучих та пізноквітучих тюльпанів.

За словами О.Мазурчака, в планах влади, щоб у Печерському ландшафтному парку працювала постійно діюча виставка квітів, яка розпочинатиметься “весняним святом, потім естафету приймуть експозиції з літніх квітів, а після неї щорічний осінній бал хризантем”.

Він також поінформував, що цього року столицю України прикрасять близько 15 мільйонів найрізноманітніших квітів.

Виставка на Співочому полі працюватиме щодня, без вихідних з 9.00 до 20.00.

У день завершення виставки тут покажуть вогняне шоу.