Київрада погодила скорочення на 10% штату КМДА

Київ. 28 квітня. УНІАН. Депутати Київради погодили скорочення на 10% штату свого виконавчого органу – міської держадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на сесії Київради у четвер, 26 квітня. За нього проголосував 91 зв 104 зареєстрованих у залі депутатів.

Згідно з цим рішенням, чисельність КМДА повинна бути зменшена з 2020 одиниць до 1818.

Київський міський голова Леонід Черновецький у коментарі цього рішення, розміщеному на персональному сайті мера, зазначив, що це дозволить зменшити витрати на утримання виконавчого органу на 15,3 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня проект рішення прокоментував голова КМДА Олександр Попов, який підкреслив, що відбуватиметься не просто скорочення штату, а реформування підрозділів. Він відзначив, що у результаті такої реструктуризації місто економитиме десятки мільйонів гривень на рік і при цьому робота КМДА буде значно простішою та прозорішою.

Скорочення службовців КМДА проходить у рамках адміністративної реформи системи влади в столиці.

У 2013 році, коли буде введено електронне урядування, планується здійснити ще одне скорочення апарату КМДА.