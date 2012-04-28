Фемі Мустафаєв проведе благодійний концерт до Дня матері і сім’ї

Київ, 28 квітня. УНІАН. В Центрі дитячої та юнацької творчості Солом’янського району (вул. Героїв Севастополя, 35) відбудеться святковий концерт народного артиста України Фемі Мустафаєва, присвячений Дню матері та Міжнародному дню сім’ї.

Як повідомили УНІАН в Солом’янській райдержадміністрації, концерт відбудеться 4 травня о 15.00.

У рамках програми звучатимуть естрадні пісні українських і зарубіжних авторів, старовинні і сучасні пісні, романси, арії з опер та оперет. Вхід вільний.

Місце проведення заходу володар широкого вокального діапазону від ліричного тенора до баритона обрав не випадково, адже вже багато років поспіль Фемі Мустафаєв мешкає в рідному Солом’янському районі і, не зважаючи на світове визнання, постійно радує місцевих мешканців своїми виступами на різноманітних районних заходах. Він пропагує вокальне мистецтво та виховує нові музичні покоління на класичних традиціях. Його люблять слухачі, цінують учні та визнають колеги.

Цього разу народний артист України запрошує абсолютно всіх бажаючих поринути з ним у світ класичної та сучасної пісні, яку він даруватиме з нагоди цих теплих сімейних свят.