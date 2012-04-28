Голова КМДА перебуває у Відні з офіцйним візитом

Київ. 28 квітня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов з офіційним візитом перебуває у Відні.

Як інформує прес-служба КМДА, відбулася зустріч О.Попова і бургомістра австрійської столиці Міхаеля Хойпля, під час якої було обговорено принципове поглиблення відносин між Києвом і Віднем в економічній та культурній галузях.

Під час перемовин у магістраті столиці Австрії сторони обговорили напрями співпраці, обмін досвідом і домовилися про проведення Днів Відня у Києві восени цього року та Днів Києва у Відні – навесні 2013 року.

«Цього року ми відзначаємо 20-ту річницю встановлення дипломатичних та дружніх відносин між двома столицями. Ми пишаємося тими спільними традиціями і напрацюваннями, які склалися між нашими містами за цей період, і маємо впевнені наміри поглиблювати та розвивати нашу дружбу», - сказав О.Попов.

Голова КМДА запросив М.Хойпля відвідати Київ під час проведення Чемпіонату Європи з футболу, на що отримав позитивну відповідь.

«Ми, австрійці, кажемо, що у нас є лише два способи приїхати на Євро: прибути самовільно або бути запрошеними. Тому я надзвичайно радий Вашому запрошенню і з превеликим задоволенням відвідаю Київ», – сказав М.Хойпль.

Після офіційного прийому у віденському магістраті О.Попов взяв участь у бізнес-ланчі з представниками бізнес-кіл Австрії.

Голова КМДА презентував представникам 30 найпотужніших інвесторів Австрії Стратегію розвитку Києва до 2025 року, інвестиційні пропозиції української столиці та розповів про позитивну динаміку розвитку економіки міста.

«Потенціал Києва складно переоціонити, нині ми визначили для себе чіткі пріоритети розвитку і рухаємося у цьому напрямку. Ми проводимо дуже важливу роботу щодо спрощення дозвільної системи у Києві і вже маємо позитивні результати. Наприкінці березня ми провели перший Київський інвестиційний форум і запросили світову спільноту інвесторів до співпраці», – відзначив О.Попов.

Зі свого боку австрійські інвестори, багато з яких уже представлені в Україні, подякували голові КМДА за можливість відкритого діалогу та висловили сподівання щодо подальшої конструктивної співпраці.

Також О.Попов відвідав виставку української архітектури, що з 10 квітня експонується у Відні, і поклав квіти до пам’ятника Івану Франку поблизу української церкви Святої Варвари.