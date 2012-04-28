Передано до суду справу проти осіб, які створили конвертаційний центр

Київ. 28 квітня. УНІАН. У столиці завершено розслідування і спрямовано до суду кримінальну справу стосовно 19 учасників злочинної організації, мешканців Києва та області, яких звинувачують у створенні одного з найпотужніших конвертаційних центрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, працівники УБОЗ ГУ МВС України у м. Києві встановили, через 8 фіктивних підприємств упродовж двох років зловмисники перевели у готівку майже 460 млн грн та формували фіктивний податковий кредит з ПДВ.

Клієнтами «конвертаторів» були суб’єкти господарювання, у тому числі підприємства державної форми власності.

Стосовно учасників угрупування порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 с. 212 (ухилення від сплати податків, зборів), ч. 2, 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України.

Під час розслідування у звинувачених вилучено майже 800 тис грн готівки та вiдшкодовано збиткiв на суму понад 4,5 млн грн.

Зловмисникам загрожує покарання до 12 років позбавлення волі.