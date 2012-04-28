Місто забезпечить оздоровлення близько 30 тисяч дітей

Київ. 28 квітня. УНІАН. Майже 30 тисяч дітей, що мають пільгові категорії, матимуть можливість оздоровитися та відпочити цього літа за рахунок столичного бюджету.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Головне управління у справах сім’ї.

Крім того, активно проводиться робота із залучення додаткових коштів, що дасть змогу відпочити майже 150 тисячам дітей.

На літнє оздоровлення і відпочинок Головне управління сім’ї, молоді спорту планує направити 4890 дітей пільгових категорій віком від 7 до 17 років включно, серед них: вихованці спортивних шкіл та секцій, а також 700 студентів вищих навчальних закладів столиці. Їхній відпочинок буде організовано у Київській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Закарпатській, Полтавській, Черкаській областях, а також на південному заході Криму та на узбережжі Азовського моря.

Крім того, за рахунок державного бюджету цього року вже оздоровилося та відпочило 309 юних киян. До Міжнародного дитячого центру «Артек» було направлено 226 дітей та 83 - до Українського дитячого центру «Молода гвардія».

Головне управління освіти і науки КМДА також організовуватиме відпочинок дітей у дитячих таборах з денним перебуванням на базі навчальних закладів міста. Так, з 28 травня роботу розпочнуть 96 пришкільних таборів для 7 тисяч дітей. Відпочинкова зміна триватиме 18 днів - до 21 червня.

Загалом протягом літа планується організувати оздоровлення і відпочинок близько 12 тисяч дітей шкільного віку за бюджетні кошти.

Крім того, діти-сироти, які виховуються у школах-інтернатах та закладах профтехосвіти, а також талановиті діти – переможці і лауреати конкурсів та фестивалів, відпочиватимуть у профільних таборах.

Також Головне управління охорони здоров`я КМДА забезпечуватиме санаторно-курортне лікування хворих дітей, які перебувають на диспансерному обліку в дитячих лікувально-профілактичних закладах міста.

За інформацією Головного управління праці та соціального захисту населення КМДА, 84 потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи надано путівки на оздоровлення дітей. Також влітку здійснюватиметься оздоровлення дітей з інвалідністю із Святошинського і Дарницького дитячих будинків-інтернатів.

Крім того, об`єднання профспілок, організацій профспілок «Київська міська рада профспілок» організовуватиме оздоровлення більш як 3 тисяч дітей, батьки яких є членами галузевих профспілкових організацій.