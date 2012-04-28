Чиновник КМДА незаконно надав 12 дозволів на розміщення МАФів

Від цього бюджет втратив 1,5 млн грн.

Київ. 28 квітня. УНІАН. У Києві посадовець Головного управління містобудування та архітектури КМДА торік надав суб’єктам підприємництва 12 дозволів на розміщення тимчасових торгівельних споруд, без сплати обов’язкових платежів. У результаті протиправних дій міському бюджету завдано збитків на загальну суму понад 1,5 млн гривень, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС. Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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