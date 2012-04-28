В парку «Партизанська Слава» висадять алею «червоних» дубів

Київ. 28 квітня. УНІАН. Напередодні 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні Дарницькою організацією ветеранів України за підтримки керівництва району буде висаджено «Алею партизанської співдружності» в парку культури та відпочинку «Партизанська Слава» (вул. Славгородська).

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, на алеї буде висаджено 67 «червоних» дубів – символів партизанського супротиву та Великої Перемоги радянського народу над фашистськими окупантами.

У висадженні алеї візьмуть участь голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Сергій Вітковський, голова «Організації ветеранів України» Анатолій Пилипенко, гості – представники партизан Сумської області, школярі.