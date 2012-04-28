Вирішення екопроблем Києва представили на виставці «Довкілля 2012»

Презентація отримала гран-прі

Київ. 28 квітня. УНІАН. Презентація комплексного вирішення екологічних проблем Києва, представлена фахівцями столичної держадміністрації на V Міжнародній виставці «Довкілля 2012», високо оцінена незалежною експертною комісією та отримала гран-прі і диплом Міністерства екології та природних ресурсів України.

Як повідомляє прес-служба КМДА, про це стало відомо під час закриття виставки, яка проходила у виставкому центрі на Броварському проспекті, 15.

У завершальний день на виставку завітали представники делегації фінського парламентського комітету з питань охорони навколишнього природного середовища на чолі з головою комітету паном Марті Корхоненом та в. о. начальник Головного управління екології та охорони природних ресурсів Геннадій Давидов. Участь у заході також взяли радник прем’єр-міністра України Анатолій Толстоухов та голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

Високій делегації було представлено екологічну політику Києва, основні завдання та проблеми Головного управління екології та охорони природних ресурсів та нові екологічні проекти столиці.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня у Міжнародному виставковому центрі у Києві розпочав роботу Міжнародний екологічний форум «Довкілля для України».