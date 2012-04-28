В Голосієво 1530-річчя столиці відсвяткують широкомасштабною програмою

Київ, 28 квітня. УНІАН. В рамках святкування Дня Києва та Дня столиці в Голосіївському районі столиці заплановано проведення ряд масштабних заходів.

Як повідомили УНІАН в Голосіївській райдержадміністрації, 12 травня в Поліцейському сквері відбудеться фестиваль дитячо-юнацької творчості "Голосіївські сонячні дзвони" за участю творчих колективів дитячо-юнацьких клубів ЦС "Щасливе дитинство".

Мікрорайони "Теремки-І", "Теремки-ІІ", "Конча-Заспа", "Корчувате" відсвяткують День народження Києва концертними шоу-програмами в своїх мікрорайонах 19 травня.

У студмістечках Національного університету біоресурсів і природокористування та Національного університету харчових технологій пройде низка мистецьких, розважальних та спортивних заходів.

А завершить районні заходи 26 травня загальнорайонна святкова програма "Дзвени піснями Голосіїв – святкує день свій славний Київ" в Голосіївському парку культури і відпочинку ім. М.Рильського, в програмі якої концерт творчих колективів, виступи майстрів мистецтв, спортивні змагання, ігрові програми.

