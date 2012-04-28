Шведські вболівальники проведуть у Києві урочисті марші

Київ. 28 квітня. УНІАН. У дні проведення матчів ЄВРО 2012 у Києві за участі збірної команди Королівства Швеція, планується проведення традиційних маршів шведських уболівальників.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника начальника Головного управління транспорту та зв’язку Івана Шпильового.

«У шведів є така традиція – зібратися за кілька годин перед початком матчу на великій площі, поспілкуватися, і вже разом, колоною, рушити на стадіон. Турнір Євро-2012 не став виключенням – представники організації шведських уболівальників спільно з Посольством Королівства Швеція звернулись до столичної влади з проханням посприяти у проведенні маршів у дні проведення матчів за участю збірної Швеції. Таких матчів у Києві заплановано три – 11, 15 і 19 червня. Також не виключається той варіант, що збірна команда Швеції може також грати у чвертьфінальному та фінальному матчах – 24 червня і 1 липня», – сказав І.Шпильовий.

Він розповів, що згідно з домовленостями сторін, збір уболівальників буде здійснюватись о 14.00 год. на площі Лесі Українки, а марш розпочнеться о 18.00 і пройде за маршрутом: пл. Лесі Українки – вул. Кутузова – вул. Московська – Кловський узвіз – вул. Мечникова – вул. Басейна – вул. Еспланадна – стадіон НСК «Олімпійський» (Північні ворота).

У зв’язку з цим, буде внесено певні зміни у рух транспорту за вказаним маршрутом. А саме: з 13.30 год. до 18.45 год. рух транспорту на бульв. Лесі Українки буде закрито в обох напрямках на ділянці від вул. Кутузова до вул. І. Кудрі; з 17.30 год. до закінчення проходження маршу буде закрито рух транспорту на вул. Кутузова, вул. Московській (на ділянці від вул. Цитадельної до Кловського узвозу), Кловському узвозі (на ділянці від вул. Московської до вул. Мечникова), вул. Мечникова, вул. Басейній (на ділянці від вул. Шовковичної до вул. Еспланадної).