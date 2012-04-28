Дитсадок «Кияночка» суд повернув у комунальну власність

Київ. 28 квітня. УНІАН. Постановою Київського апеляційного господарського суду 26 квітня залишено в силі рішення суду першої інстанції щодо повернення у комунальну власність будівлі спеціалізованої школи-дитячого садочка «Кияночка» загальною площею близько 2600 кв. м., розташованого на земельній ділянці 0,9 га по вул. Шамрила, 7-А, в Шевченківському районі столиці.

Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Як зазначають у відомстві, завдяки обґрунтованій та послідовній позиції районної прокуратури в суді доведено незаконність визнання права власності на вказану будівлю за підприємством «Полар-Україна» та визнано недійсною мирову угоду, за якою приміщення дитячого садочка передано одному з комерційних банків.

Як наслідок, незаконну спробу перепрофілювання діючого дошкільного навчального закладу на комерційний об’єкт упереджено.

Крім того, прокуратурою столиці до Господарського суду м. Києва заявлено позов про визнання недійсним рішення Київської міської ради щодо відчуження Київського дитячого психоневрологічного санаторію «Салют» площею 3,5 тис. кв. м на вул. Гоголівській, 26-28. За рішенням Київради та умов інвестиційного договору дитячий заклад охорони здоров’я повинен був перейти до власності комерційної структури.