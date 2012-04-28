Підряднику будівництва на вул. О. Гончара вручено постанову суду

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА, зазначаючи, що підрядника попереджено про кримінальну відповідальність у разі невиконання рішення.

Крім того, відповідний пакет документів було передано до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві, яка здійснює відповідний контроль.

Як нагадує столична влада, у грудні 2011 р. Господарський суд м. Києва прийняв ухвалу про заборону на проведення робіт щодо будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу на території земельної ділянки на вул. О. Гончара, 17-23.

5 березня 2012 р. Київський апеляційний господарський суд своїм рішенням відмінив цю заборону, що надало забудовнику можливість продовжити роботи.

25 квітня 2012 р. Вищий господарський суд України задовольнив скаргу КМДА та прокуратури м. Києва і скасував постанову апеляційної інстанції, залишивши у силі заборону Господарського суду м. Києва.