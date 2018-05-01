У Києві відзначали сторіччя "Пласту"

Найстаршій в Україні юнацькій організації «Пласт» виповнилося 100 років. Днями українська молодь відзначала цю подію.

– «Пласт» – це організація українських скаутів. Наша мета – виховувати українських дітей та підлітків на засадах християнської моралі, аби ті потім стали гідними громадянами нашої держави, – розповів один із пластунів. – Гуртківці раз на тиждень відвідують пластові збори, де проходять цікаві майстер-класи, оволодівають різними знаннями. Ще пластуни відвідують екскурсії, юнацькі табори. Діти можуть вступити до організації у шість років, пройти кілька етапів навчання і вже потім бути в ній як завгодно довго.

Біля Київської міської державної адміністрації рівненько вишикувалися близько трьох сотень дітей та юнаків різного віку. Наймолодшенькі були ще без форми, а старші були всі вдягнені в характерні скаутські костюми – сорочки та шорти чи спіднички. Ніхто і виду не подав, що йому було холодно, навіть коли почався дощ.

Привітати молодь прибув Архієпископ УГКЦ Блаженніший Любомир Гузар:

– Сьогодні ми святкуємо пам’ять наших предків, пластунів, що колись віддали життя за волю нашого народу. Вони дали нам примір і ми хочемо продовжувати цей труд – служити Богові, служити Україні. Сердечно вітаю вас. Бажаю, щоб у рядах «Пласту» і надалі виховувалися щирі та свідомі українці.

Слідом вітав «Пласт» голова «Національної організації скаутів України» Андрій Чесноков, який чомусь прибув на святкування у спортивному костюмі. Після того дехто з пластунів отримав відзнаки – і на тому офіційна частина закінчилася. Команди відправилися виконувати завдання історичного квесту...

Сто років тому «Пласт» створили, аби виховувати та організовувати українську молодь для служби своєму народові. Засновник гурту, педагог Олександр Тисовський, взяв за основу модель скаутської організації та розробив свої методи виховання молодого покоління. Слово «пласт» означає те ж саме, що й англійське «скаутинг» – розвідка. Ця назва була запозичена в кубанського козацтва, де козаки-пластуни виконували роль розвідників.

У квітні 1912 році перші пластуни склали свою присягу, хоч тоді «Пласт» ще не був об’єднаною організацією, то були незалежні одне від одного гурти, очолювані Іваном Чмолою, Олександром Тисовським та Петром Франком, сином Івана Франка. Через рік всі осередки об’єдналися.

Після Першої світової війни «Пласт» продовжував гуртувати українську шкільну, селянську та робітничу молодь. У часи Радянського Союзу організація діяла на території України нелегально, а основні осередки були за кордоном. «Пласт» співпрацював із ОУН УПА, виконуючи функцію розвідки та постачаючи повстанську армію новими силами.

Наприкінці 80-их років минулого століття «Пласт» знову відновив свою легальну діяльність на території України.

Руслана Ільченко,

Фото УНІАН