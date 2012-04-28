Фемі Мустафаєв проведе благодійний концерт до Дня матері і сім’ї

В Центрі дитячої та юнацької творчості Солом’янського району (вул. Героїв Севастополя, 35) 4 травня о 15.00 відбудеться святковий концерт народного артиста України Фемі Мустафаєва, присвячений Дню матері та Міжнародному дню сім’ї.

У рамках програми звучатимуть естрадні пісні українських і зарубіжних авторів, старовинні і сучасні пісні, романси, арії з опер та оперет. Вхід вільний.