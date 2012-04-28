У парку Кіото відбудеться урочиста церемонія фіксації рекорду Гіннеса

Сьогодні у парку Кіото о 14.00 відбудеться урочиста церемонія фіксації рекорду Гіннеса – найдовшої алеї із сакури.

У церемонії візьмуть участь перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Мазурчак, голова Деснянської райдержадміністрації Віктор Жеребнюк, перший секретар посольства Японії в Україні Оно Коджі, директор з корпоративних питань компанії "Джапан Табакко Інтернешнл Україна" Олександр Когут, експерт Національного Реєстру Рекордів Владислав Рєзніков.

Парк Кіото був закладений у 1972 році на знак дружби між Києвом та культурною столицею Японії – Кіото. У вересні минулого року з нагоди 40-річчя встановлення братніх стосунків було закладено алею сакури під час дружнього візиту до Києва мера міста Кіото.

Нині алея сакур налічує 360 голландських саджанців. Це – найдовша алея із сакури, рожевої вишні, яка вважається одним із символів Японії.

