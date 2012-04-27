Заплановано обмеження руху транспорту на просп. Бажана

Київ. 27 квітня. УНІАН. Комунальна корпорація «Київавтодор» повідомляє, що у зв’язку з проведенням робіт з укладання верхніх шарів асфальтобетону на проспекті Бажана, передбачено зміни в організації руху автотранспорту.

Як повідомляє прес-служба компанії, 28 квітня з 8.00 до 22.00 буде повністю обмежено рух автотранспорту у напрямку Південного мостового переходу на ділянці від Харківської площі до проспекту Григоренка; 29 та 30 квітня з 8.00 до 22.00 повністю обмежується рух автотранспорту у напрямку Південного мостового переходу на ділянці від вул. Ревуцького до проспекту Григоренка; 1 травня з 8.00 до 22.00 планується повне обмеження руху автотранспорту у напрямку Південного мостового переходу на ділянці від проспекту Григоренка до Дніпровської набережної.

2 та 3 травня з 8.00 до 22.00 буде частково обмежено рух автотранспорту у напрямку Південного мостового переходу на ділянці від проспекту Григоренка до Дніпровської набережної: у напрямку Південного мосту буде виділено дві зустрічні смуги для проїзду.

КК «Київавтодор» звертається до водіїв з проханням враховувати дану інформацію при виборі маршрутів руху, аби уникнути незручностей в дорозі.

Як зазначається в повідомленні, До Дня Перемоги «Київавтодор» планує завершити реконструкцію проспекту Миколи Бажана та будівництво розв’язки на перетині бульвару Дружби народів і Наддніпрянського шосе.

Після завершення комплексної реконструкції на проспекті Миколи Бажана з’явиться бар’єрна огорожа нового типу, технологія якої дозволяє зміщуватися при ударі і повертатися на місце. Також у ході реконструкції повністю замінене освітлення на енергозберігаюче, укладене довговічне армоване асфальтобетонне покриття. Крім того, на проспекті вже реконструювали підземні переходи, а вздовж усієї магістралі відокремили велосипедну доріжку.

До Дня Перемоги столична влада планує також відкрити розв`язку на перетині бульвару Дружби народів і Наддніпрянського шосе. Розв’язка виконана на різних рівнях, з тунелями й естакадами, і є першою такого рівня в Україні. Вона дозволить збільшити пропускну здатність транспортного вузла вдвічі.