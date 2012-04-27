В Києві продовжуть перетворювати демонтовані кіоски на металобрухт
Загалом знищено вже 60
Київ. 27 квітня. УНІАН. Міська влада провела сьогодні чергову акцію зі знищення 20 кіосків, які були незаконно встановлені біля шкіл та здійснювали торгівлю алкогольними та тютюновим виробами.
Як повідомляє прес-служба КМДА, участь в акції взяв перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак.
«Олександр Попов неодноразово попереджав, що ті кіоски, які встановлюватимуть після введення мораторію, перетворять на брухт. У першу чергу, це стосується тих МАФів, які розміщені біля входів у метро, на зелених зонах та поблизу шкіл, та здійснюють торгівлю алкогольними виробами. Знищення чергових 20 споруд – тому доведення. Зрозуміло, що ця акція носитиме масовий характер”, - пообіцяв він.
О.Мазурчак зазначив, що міська влада вирішила знищувати споруди з максимальною користю для мешканців столиці. Так, вікна, вилучені сьогодні з кіосків віддадуть школам Деснянського району, де під час зимового періоду температура не відповідала нормі. Решту склопакетів, які не підійдуть за форматом, буде передано комунальному об’єднанню «Київзеленбуд» для теплиць.
«Наразі понад 7 тисяч підприємців подали заяви на отримання договору щодо пайової участі, тобто увійшли у легальне поле. Інших, які нехтують правилами, чекає така ж доля. Всі незаконно встановленні кіоски будуть демонтовані та знищені. Лише за місяць працівники комунального підприємства «Київблагоустрій» демонтували 300 малих архітектурних форм», – запевнив О.Мазурчак.
Як повідомлялось, перша акція зі знищення малих архітектурних форм відбулася 4 квітня поточного року. Зокрема, під головуванням О.Попова 40 незаконно встановлених кіосків загальною вартістю 3 мільйона гривень перетворили на купу брухту.