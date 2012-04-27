Урочисте відкриття Всеукраїнського скаутського форуму

28 квітня о 08.00 відбудеться урочисте відкриття Всеукраїнського скаутського форуму з нагоди відзначення 100-річчя українського скаутського руху. З Софійської площі стартуватиме колона з 1500 учасників Форуму з усіх регіонів України, а також скаути з Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Казахстану, Литви, Польщі, Росії, Чорногорії. Учасники працюватимуть за програмами «Школа мужності», «Екологія води», «Час духовності», «Безпечний Інтернет», «Здоровляндія», «Шоуманія» та інші. Адреса проведення: Софіївська площа (біля пам’ятника Богданові Хмельницькому).

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