Урочисте відкриття Всеукраїнського скаутського форуму
16:58, 27 квітня 2012Київ
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28 квітня о 08.00 відбудеться урочисте відкриття Всеукраїнського скаутського форуму з нагоди відзначення 100-річчя українського скаутського руху. З Софійської площі стартуватиме колона з 1500 учасників Форуму з усіх регіонів України, а також скаути з Азербайджану, Вірменії, Білорусі,
Грузії, Казахстану, Литви, Польщі, Росії, Чорногорії. Учасники працюватимуть за програмами «Школа мужності», «Екологія води», «Час духовності», «Безпечний Інтернет», «Здоровляндія», «Шоуманія» та
інші.
Адреса проведення: Софіївська площа (біля пам’ятника Богданові Хмельницькому).
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