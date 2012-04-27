Офіційна фан-зона не заважатиме пішоходам Хрещатика
Займатиме лише проїжджу частину
Київ. 27 квітня. УНІАН. Офіційна фан-зона Приймаючого міста Києва не заважатиме пересуванню пішоходів Хрещатиком.
Про це запевнив сьогодні на брифінгу заступник начальника Головного управління
транспорту та зв’язку КМДА Іван Шпильовий.
За його словами, фан-зона займатиме лише проїжджу частину, тротуари залишаться вільними для безперешкодного пересування пішоходів.
І. Шпильовий нагадав, що 28 травня 2012 року розпочнеться монтаж офіційної фан-зони Приймаючого міста Києва на вулиці Хрещатик. З цього дня і до 7 липня буде закрито рух транспорту вулицею Хрещатик на ділянці від вул. Інститутської до бульв. Т.Шевченка.
Сьогодні Головним управління транспорту із погодженням з УЄФА розроблено порядок заїзду транспортних засобів у зону з обмеженим в’їздом у центральну частину міста.