На Оболоні до Дня Перемоги планується встановити пам’ятний меморіал
16:34, 27 квітня 2012Київ
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Урочиста церемонія відкриття відбудеться 7 травня о 12.00. По завершенню урочистостей на гостей свята чекатиме солдатська каша та пісні воєнних років у виконанні духового оркестру.
Київ, 27 квітня. УНІАН. В Оболонському районі Києва напередодні святкування Дня Перемоги буде встановлено меморіальний комплекс воїнам Великої Вітчизняної війни.
Як повідомили УНІАН в Оболонській райдержадміністрації, комплекс буде розміщено по вулиці Тимошенка біля станції метро "Мінська".
Урочиста церемонія відкриття відбудеться 7 травня о 12.00. По завершенню урочистостей на гостей свята чекатиме солдатська каша та пісні воєнних років у виконанні духового оркестру.
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