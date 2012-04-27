На Оболоні до Дня Перемоги планується встановити пам’ятний меморіал

Київ, 27 квітня. УНІАН. В Оболонському районі Києва напередодні святкування Дня Перемоги буде встановлено меморіальний комплекс воїнам Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН в Оболонській райдержадміністрації, комплекс буде розміщено по вулиці Тимошенка біля станції метро "Мінська".

Урочиста церемонія відкриття відбудеться 7 травня о 12.00. По завершенню урочистостей на гостей свята чекатиме солдатська каша та пісні воєнних років у виконанні духового оркестру.

