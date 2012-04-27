Під час Євро відбудуться тимчасові зміни маршрутів транспорту

Київ. 27 квітня. УНІАН. У зв’язку із запровадженням транспортного периметру у центрі міста на час проведення ЄВРО 2012 у Києві, передбачається тимчасова зміна маршрутів міського громадського транспорту.

Так, за інформацією Головного управління транспорту КМДА, до трас руху автобусів та тролейбусів у червні поточного року будуть внесені такі зміни:

тролейбусний маршрут №14 «Ботанічний сад – Залізничний вокзал» розділяється на 2 маршрути: тролейбусний 14к – «Ботанічний сад – пров. Щорса» та автобусний 14к – «Залізничний вокзал – вул. Тарасівська» (розворот організовується на вул. Жилянська – вул. Тарасівська – вул. Саксаганського);

тролейбусний маршрут №12 «вул. Смолича – вул. Жилянська» організовується від вул. Смолича до Либідської площі;

тролейбусний маршрут №40 «Кадетський гай – вул.Жилянська»: рух тролейбусів маршруту №40 замінюються автобусним сполученням (№40тр) (розворот автобусів у центральній частині міста організовується: вул. Протасів Яр – вул. Горького – вул. Володимиро – Либідська – вул. Боженка – вул. Протасів Яр, далі за існуючим маршрутом);

автобусний маршрут №69 «вул. Литвиненко-Вольгемут – ст.м. «Палац спорту»: рух автобусів маршруту №69 організовується від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівської (розворот – вул. Жилянська – вул. Тарасівська – вул. Саксаганського);

тролейбусний маршрут №3 «Залізничний масив - Палац спорту» організовується за маршрутом «Залізничний масив – Південний залізничний вокзал» (вул. Волгоградська – вул. Солом’янська – Повітрофлотський просп. – вул. Лукашевича - Повітрофлотський просп. - вул. Солом’янська – вул. Волгоградська);

автобусний маршрут №5 «Залізничний вокзал «Центральний» – вул. Ізюмська»: рух автобусів маршруту №5 в напрямку Залізничного вокзалу від вул. Володимиро-Либідської організовується по трасі: вул. Боженка – вул. Короленківська – вул. Тарасівська – вул. Саксаганського далі за існуючим маршрутом. Рух автобусів маршруту №5 в напрямку Московської площі залишається без змін;

тролейбусні маршрути №№8,17 «вул. Смілянська – пл. Л. Толстого», «пл. Космонавтів – пл. Л.Толстого» скорочуються до вул. Терещенківської (розворот організовується на вул. Терещенківській – вул. Л.Толстого – вул. Володимирській – бульв. Т.Шевченка);

тролейбусний маршрут №9 «Аеропорт «Київ» (Жуляни) – Південний залізничний вокзал» організовується за схемою: МА «КИЇВ» (Жуляни) Повітрофлотський просп. – просп. Перемоги – бульв. Т.Шевченка – вул. Терещенківська – вул. Толстого – вул. Володимирська - бульв. Т.Шевченка і далі за схемою;

автобусний маршрут №24 «Музей історії ВВв – пл.Л.Толстого»: рух автобусів скорочується до Європейської площі;

автобусний маршрут №55 «Ленінградська пл.- вул.Басейна»: рух автобусів маршруту №55 організовується до станції метро «Арсенальна».