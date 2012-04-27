Вболівальників Євро з “Борисполя” забиратумуть 50 автобусами

Київ. 27 квітня. УНІАН. Вболівальників Євро-2012 з аеропорту “Бориспіль” забиратимуть “автобуси-шатли”, яких на маршруті працюватиме не менше п’ятдесяти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник начальника Головного управління транспорту КМДА Іван Шпильовий.

“Відповідно до розрахунків нам потрібно щогодини перевезти 4 тис. вболівальників. На сьогоднішній день ми для цієї роботи організуємо роботу 50 автобусів і полюс 10 автобусів резервних, з якими ми матимемо можливість перевезти майже 5 тис. вболівальників. Автобуси-шатли, так звані, від аеропорту “Бориспіль” будуть підвозити всіх вболівальників до першої станції метро в Києві – станція “Бориспільська”», - розповів він.

За інформацією І.Шпильового, далі вболівальники на метро слідуватимуть до станції “Кловська” або “Палац спорту” по цій лінії метрополітену. Він зазначив, що станції метро “Палац спорту” та “Олімпійська”, згідно з вимогами УЄФА, за 4 години до матчу мають бути закриті з метою безпеки, і тому вболівальники їхатимуть до найближчих до стадіону інших станцій, зокрема, “Кловської” або до “Золотих Воріт”.

Представник ГУ транспорту повідомив, що задля зручності вболівальників прийнято рішення і сьогодні триває завершальній етап підписання угоди між УЄФА і приймаючими містами про безкоштовний проїзд у міському пасажирському транспорті вболівальників, які прибудуть на футбольний матч. “Для цієї категорії пасажирів перепусткою для безкоштовного проїзду, починаючи від аеропорту “Бориспіль” протягом 36 годин перебування на території приймаючого міста - в день проведення матчу плюс 12 годин наступного дня – є квиток на матч”, - пояснив І.Шпильовий. Квиток на матч, за його словами, буде підставою для безкоштовного проїзду в метро та в усьому наземному транспорті, крім таксі та маршрутних таксі.

“Півтори доби в будь-якому напрямку у необмеженій кількості”, - зазначив І.Шпильовий.

Також він повідомив, що в Київ на матчі Євро приїжджатимуть “організовані” вболівальники на своїх автобусах, які довозитимуть їх майже до НСК “Олімпійський” (визначені спеціальні стоянки для цих автобусів). Він нагадав також, що з аеропорту “Бориспіль” до Києва постійно курсують “Скай Баси”, якими в крайньому випадку, також можна буде дістатися у столицю.

“Але вони не підпорядковані місту, це обласний маршрут і він буде працювати в такому режимі, як він працює зараз. Тобто наше право безкоштовного проїзду на даний вид не розповсюджується”, - зауважив І.Шпильовий.