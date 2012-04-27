Київенерго інвестує 242 млн гривень у підготовку до зими

Київ. 27 квітня. УНІАН. ПАТ «Київенерго» передбачає інвестувати понад 242 млн. грн. у підготовку енергокомплексу столиці до опалювального сезону 2012/2013.

Про це повідомляє прес-служба енергокомпанії.

Мета підготовки – стабільна робота об`єктів, які експлуатує “Київенерго”, для надійного забезпечення споживачів теплом і електроенергією в осінньо-зимовий період.

Для цього в міжопалювальний сезон фахівці компанії проведуть капітальні та поточні ремонти енергоблоків, котлів та іншого обладнання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, станцій теплопостачання, котелень, теплових пунктів, сміттєспалювального заводу «Енергія». Зокрема, на ТЕЦ-5 будуть проведені капремонти енергоблоку №2 і одного водогрійного котла, середній ремонт енергоблоку №3, поточні ремонти енергоблоків №1, 4 і чотирьох водогрійних котлів. На ТЕЦ-6 капремонт очікує на енергоблок №2 і один водогрійний котел, поточний ремонт – на енергоблок №1 і п`ять водогрійних котлів.

Також будуть відремонтовані обладнання підстанцій, відновлено пошкоджені кабельні та повітряні лінії електропередач.

23 квітня фахівці Компанії вже почали гідравлічні випробування тепломереж, які дозволять максимально виявити і усунути «тонкі місця» на мережах.

Крім того, капітальні ремонти і реконструкція очікують теплові мережі на Борщагівці, Теремках, Подолі, Куренівці, Солом`янці. Загалом планується замінити близько 50 км трубопроводів централізованого опалення та мереж гарячого водопостачання.

«Підготовчі роботи на обладнанні ми почали ще на початку квітня, а після відключення тепла розгорнули ремонтну кампанію в повному обсязі. Якісна підготовка до зими забезпечить стабільну роботу енергосистеми Києва, особливо в моменти пікових навантажень», – зазначив генеральний директор ПАТ «Київенерго» Олександр Фоменко.