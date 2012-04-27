Печерські податківці залучають відомих спортсменів до популяризації деклараційної кампанії

Київ, 27 квітня. УНІАН. Державна податкова інспекція Пчерського району столиці залучає відомих спортсменів до інформаційних кампаній з декларування громадянами своїх доходів.

Як повідомили УНІАН в Печерській ДПІ, свої доходи за 2011 рік задекларувала родина Вірастюків: український стронґмен, володар титулів "Найсильніша людина України" (2000, 2001, 2002, 2003, 2005) та "Найсильніша людина світу" (2004), член збірної України, що виборола титул "Найсильніша нація світу" у 2003 та 2004 роках, заслужений майстер спорту України - Василь Вірастюк та його дружина Інна.

Родину відомого декларанта зустрічали керівник податкової інспекції Печерська - Вікторія Мальцева, перший заступник начальника інспекції - Віктор Дворніков, начальники управлінь взаємодії із засобами масового інформування та громадськістю - Лариса Мильнікова-Сатиш, оподаткування фізичних осіб – Дмитро Карташов працівники інспекції.

Під час зустрічі подружжя не лише встигло заповнити звітний документ про власні доходи, а й поспілкуватися з податківцями та з пресою. Зокрема, Василь Вірастюк наголосив на тому, що він сумлінно сплачує податки, бо знає, що від цього залежить добробут держави. А його дружина Інна заакцентувала увагу на тому, що кожен з нас має бути максимально відповідальним та думати не лише про своє майбутнє, а й про майбутнє українських дітей.

Податківці вручили знаному сімейству деклараційні презенти (футболки, бейсболки, чашки та блокноти з символікою кампанії декларування) та висловили подяку за сумлінне ставлення до своїх обов’язків, як людини – громадянина.

